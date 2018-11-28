2018-11-28T16:40:20+03:00
Здоровье

В этом году в Тверской области выявлено более 700 ВИЧ-инфицированных жителей

В регионе проходят мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы со СПИДом
Виктория ЖУКОВА
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За 2018 год в регионе выявлено более 700 ВИЧ-инфицированныхЗа 2018 год в регионе выявлено более 700 ВИЧ-инфицированныхФото: Олег УКЛАДОВ
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В Тверской области продолжаются мероприятия в рамках всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», которая приурочена к Международному дню борьбы со СПИДом. В Центре специализированных видов помощи имени Аваева на тематической пресс-конференции рассказали, что ВИЧ-тестирование прошли уже 343 пациента.

За 2018 год в регионе выявлено более 700 ВИЧ-инфицированных. Для сравнения, в прошлом году было 950 заболевших. Всего на сегодняшний день в Тверской области проживает более 9 500 ВИЧ-инфицированных, из которых только 7 000 стоят на диспансерном учете.

- Сегодня более чем в 70% случаев передача инфекции происходит половым путем. Если еще лет 10 назад ВИЧ регистрировался среди молодых людей от 18 до 24 лет, то сегодня в большинстве это жители от 30 до 50 лет, - отметил главный врач центра по борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Александр Раздорский.

Распространен в Тверской области и «вертикальный» путь передачи ВИЧ-инфекции: от матери к ребенку. Однако такими пациентами активно занимаются медики. В 2017 году у всех 157 женщин, наблюдавшихся в отделении, родились здоровые дети.

Напомним, что до 2 декабря жители Тверской области могут пройти бесплатное и анонимное тестирование и узнать свой на ВИЧ-статус.

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