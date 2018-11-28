С тверскими школьниками проводят познавательную игру «Михаил Тверской: личность, эпоха, наследие»
В Твери с 27 по 29 ноября проходит городская познавательная игра для школьников «Михаил Тверской: личность, эпоха, наследие». Мероприятие посвящено 700-летию подвига Святого Благоверного князя и 650-летию со дня преставления Святой Благоверной княгини Анны Кашинской.
Участвуют в игре учащиеся 7-9 класса. Школьники в форме командного передвижения проходят специальный маршрут, который состоится из 6 станций. На каждой из них предлагается выполнить задания в творческой, интеллектуальной и познавательной формах.
Например, на станции «Типичный князь» детям рассказали о воинском облачении князя, а на станции «Оружейная палата» школьники узнали основные виды оружия воинов в XIV веке.
В администрации Твери напоминают, что 30 ноября состоится историко-просветительский фестиваль «Подвиг700».