С тверскими школьниками проводят познавательную игру «Михаил Тверской: личность, эпоха, наследие»

СЕГОДНЯ 20:22 2018-11-28T20:22:52+03:00

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В Твери с 27 по 29 ноября проходит городская познавательная игра для школьников «Михаил Тверской: личность, эпоха, наследие». Мероприятие посвящено 700-летию подвига Святого Благоверного князя и 650-летию со дня преставления Святой Благоверной княгини Анны Кашинской.

Участвуют в игре учащиеся 7-9 класса. Школьники в форме командного передвижения проходят специальный маршрут, который состоится из 6 станций. На каждой из них предлагается выполнить задания в творческой, интеллектуальной и познавательной формах.

Например, на станции «Типичный князь» детям рассказали о воинском облачении князя, а на станции «Оружейная палата» школьники узнали основные виды оружия воинов в XIV веке.

В администрации Твери напоминают, что 30 ноября состоится историко-просветительский фестиваль «Подвиг700».