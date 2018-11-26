2018-11-26T18:40:40+03:00
Общество

Второй этап историко-просветительского фестиваля "ПОДВИГ700" пройдет в Твери

Участие в мероприятиях бесплатное
Виктория ЖУКОВА
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Мероприятие посвящается 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Ярославича ТверскогоМероприятие посвящается 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Ярославича ТверскогоФото: Виктория ЖУКОВА
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В Твери начался прием заявок для участия в историко-просветительском фестивале «ПОДВИГ700». Мероприятие посвящается 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Ярославича Тверского.

Проект разрабатывали участники историко-реконструкторского клуба «Дружина». 22 ноября на историческом факультете Тверского госуниверситета прошел первый этап фестиваля – студенческая научная конференция.

Второй этап пройдет 30 ноября в досуговом центре «Истоки» (Петербургское шоссе, 95, стр.1). На специальном фестивале четыре спикера представят научно-популярные лекции по истории.

В администрации Твери сообщают, что в программе фестиваля запланированы различные мастер-классы, игротека настольных игр, а также сценические номера секции артистического фехтования и каскадерского боя.

Вход на мероприятие бесплатный. Однако всем желающим лучше заранее пройти предварительную регистрацию.

Подробности о фестивале можно узнать в группе мероприятия.

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