Жители Тверской области смогут бесплатно и анонимно пройти тест на ВИЧ инфекцию

СЕГОДНЯ 08:44 2018-11-26T08:44:42+03:00

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В Тверской области с 26 ноября по 2 декабря проходит Всероссийская акция "Стоп ВИЧ/СПИД". Мероприятие приурочено к Международному дню борьбы со СПИДом (1 декабря). Все желающие смогут бесплатно и при желании анонимно пройти тестирование и узнать свой ВИЧ-статус.

В лечебных учреждениях региона будут работать стационарные и мобильные пункты забора крови и тестирования на ВИЧ.

Например, в Твери экспресс-тест на ВИЧ можно сделать в «Центре специализированных видов помощи имени Аваева». Кабинет №137 (на первом этаже) работает по будням с 10:00 до 17:00. Тестирование занимает 15-20 минут.

Пройти тестирование можно также с 8:00 до 15:00 в «Областном центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями». (Тверь, проспект 50 Лет Октября, 2/2). С собой надо иметь паспорт.

В областном Минздраве сообщили, что по данным исследований, ежечасно в России ВИЧ поражает 10 человек. На территории Тверской области в структуре путей передачи ВИЧ по-прежнему преобладает половой путь, доля которого составляет более 70%.

Медики советуют проходить ВИЧ-тест регулярно, не реже одного раза в год.