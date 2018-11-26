Премьера спектакля по пьесе "Кухня с ангелами" Натальи Серовой запланирована в Твери на декабрь

СЕГОДНЯ 18:13 2018-11-26T18:14:48+03:00

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В октябре 2016 года в библиотеке имени Горького Твери в рамках "Тверского переплета" состоялась презентация пьесы учредителя и генерального директора «Новоторжской ярмарки» Натальи Серовой «Кухня с ангелами», которая стала настоящим открытием для всех присутствующих.

После перформанса, в котором приняли участие народная артистка России Наина Хонина, актеры ТЮЗа, а также вокальный ансамбль «Росинки», произведение назвали несомненным успехом автора. Уже тогда прозвучад вопрос; будет ли поставлена пьеса в Твери? Наталья Юрьевна этого очень хотела...

Когда в июле 2018 года ее не стало, этот вопрос подняли вновь. Тогда и появилась информация, что постановка будет, и в ней примут участие актеры сразу двух театров.

"Комсомолка" поинтересовалась у руководителя фонда развития культуры «Отчий дом» Наталии Маматковой, удастся ли реализовать задуманное?

- Проект в стадии завершения. Репетиции идут, и спектакль будет точно, - делится Наталия Маматкова. - Уточню, что пьеса была написала специально для Наины Хониной. Но над ней работает объединенная группа двух театров - ТЮЗа и Театра драмы. Премьера спектакля скорее всего пройдет в Доме Меха, а потом и на сцене театра. В планах, сделать большой благотворительный проект. Что касается времени, то для себя мы ставили ориентир - декабрь этого года. Возможно, в начале декабря появится более подробный анонс.

КСТАТИ

Литературную премию имени Натальи Серовой вручат лучшим авторам Тверской области.

На конкурс принимаются художественные произведения, изданные в течение 2018 года в виде книг и опубликованные в газетах и журналах, а также рукописи в жанрах: проза, поэзия, драматургия. От одного автора принимается одно произведение (книга, подборка стихотворений или рассказов, повесть или роман, пьеса) в одной номинации. Читайте далее.

В чтении пьесы приняли участие актеры двух театров; ТЮЗа и Театра драмыФото: Ирина ТАРАСОВА

Фото: Ирина ТАРАСОВА

Пьеса была написала для Наины ХонинойФото: Ирина ТАРАСОВА

Фото: Ирина ТАРАСОВА