На бульваре Радищева в Твери начали устанавливать парковые качели
В центре Твери на бульваре Радищева продолжается благоустройство. До конца месяца тут появятся стилизованные парковые качели. А в зоне отдыха в створе Свободного переулка уже установлена велопарковка.
Специалисты в настоящее время занимаются установкой металлического каркаса для качелей. Конструкция должна устояться две недели, чтобы бетон набрал необходимую прочность.
В администрации Твери рассказали, что качели были сделаны на заказ. Они соответствует стилистике обновлённого бульвара.
Напомним, что благоустройство бульвара Радищева началось несколько лет назад. Ранее в порядок был приведен участок от Тверского проспекта до улицы Трехсвятской. А на второй части, от Тверского проспекта в сторону Свободного переулка, ремонтные работы завершились в прошлом году.
Сделали и велопарковку Фото: администрация Твери