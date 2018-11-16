На бульваре Радищева в Твери начали устанавливать парковые качели

СЕГОДНЯ 17:31 2018-11-16T17:31:10+03:00

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В центре Твери на бульваре Радищева продолжается благоустройство. До конца месяца тут появятся стилизованные парковые качели. А в зоне отдыха в створе Свободного переулка уже установлена велопарковка.

Специалисты в настоящее время занимаются установкой металлического каркаса для качелей. Конструкция должна устояться две недели, чтобы бетон набрал необходимую прочность.

В администрации Твери рассказали, что качели были сделаны на заказ. Они соответствует стилистике обновлённого бульвара.

Напомним, что благоустройство бульвара Радищева началось несколько лет назад. Ранее в порядок был приведен участок от Тверского проспекта до улицы Трехсвятской. А на второй части, от Тверского проспекта в сторону Свободного переулка, ремонтные работы завершились в прошлом году.