2018-11-16T17:31:10+03:00
Общество

На бульваре Радищева в Твери начали устанавливать парковые качели

Работы должны завершиться до конца месяца
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Качели соответствуют стилистике обновлённого бульвара Фото: администрация ТвериКачели соответствуют стилистике обновлённого бульвара Фото: администрация Твери
Изменить размер текста:

В центре Твери на бульваре Радищева продолжается благоустройство. До конца месяца тут появятся стилизованные парковые качели. А в зоне отдыха в створе Свободного переулка уже установлена велопарковка.

Специалисты в настоящее время занимаются установкой металлического каркаса для качелей. Конструкция должна устояться две недели, чтобы бетон набрал необходимую прочность.

В администрации Твери рассказали, что качели были сделаны на заказ. Они соответствует стилистике обновлённого бульвара.

Напомним, что благоустройство бульвара Радищева началось несколько лет назад. Ранее в порядок был приведен участок от Тверского проспекта до улицы Трехсвятской. А на второй части, от Тверского проспекта в сторону Свободного переулка, ремонтные работы завершились в прошлом году.

Сделали и велопарковку Фото: администрация Твери

Сделали и велопарковку Фото: администрация Твери

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Объёмы производства говядины растут в Тверской области
Более 800 человек приняли участие в акции "Живи, Лес!" в Тверской области
Арестован учредитель фирмы, в чьей маршрутке в ДТП по Тверью погибли 13 человек
В Твери проверяют, в каком состоянии находятся фасады зданий
Уличные продавцы в Твери продолжают торговать без необходимых документов
Народный театр "Премьер" Твери представит музыкально-сказочную историю «Волшебное колечко»
Дома у жителя Тверской области полицейские обнаружили запрещённое вещество
Премьера Тверского театра драмы «Пушкин. Евгений Онегин» удивит оригинальностью
На улице Орджоникидзе в Твери вместо цветочного киоска установят остановочный комплекс
Рядом с детским садом в Твери продавали сигареты
На пересечении проспекта Калинина и улицы Спартака в Твери вводится новая схема движения
Наталья Непряева из Твери стала первой на соревнованиях в Финляндии
На дорогах Тверской области начинается "Контроль трезвости"