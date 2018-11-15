2018-11-15T17:20:25+03:00
Общество

В Твери освятили икону для Севастополя

И отправили в город-герой, где её уже ждут
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Икону освятили в храме Михаила Тверского Твери. Фото: из архива Романа МаниловаИкону освятили в храме Михаила Тверского Твери. Фото: из архива Романа Манилова
Изменить размер текста:

13 ноября в храме Михаила Тверского Твери прошло освящение иконы святой четы для города-героя Севастополя. Напомним, на иконе изображены Михаил Тверской и его супруга Анна Кашинская. Писала ее член Союза художников России, художник-иконописец Елена Антонова. За основу была взята композиция из хроники византийского летописца девятого века Григория Амартола, где на одной из миниатюр - прижизненное изображение великого князя.

- Освятили, как и планировали, - рассказывает директор Фонда Екатерины Бакуниной, протоиерей Роман Манилов. - Сегодня мы ее упакуем и отправим, как большой ценный груз, почтой в горой-герой. Идти такая посылка будет неделю, так что 20-21 ноября уже прибудет на место. Там ее ждут.

А чуть позже, в конце ноября - начале декабря в Севастополь отправится тверская делегация, чтобы принять участие в памятных мероприятиях, посвященных 700-летию гибели Михаила Тверского в Орде.

Что касается храма, где разместят икону, то этот вопрос в настоящее время решается.

- Как сам Михаил Тверской определит, так и будет, - отвечает Роман Манилов.

Фото: из архива Романа Манилова

Фото: из архива Романа Манилова

В конце ноября - начале декабря в Севастополь отправится тверская делегация. Фото: из архива Романа Манилова

В конце ноября - начале декабря в Севастополь отправится тверская делегация. Фото: из архива Романа Манилова

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В рамках выставки "Михаил Ярославич Тверской и его время" пройдет мастер-класс "В гостях у ткачихи"
Во время надзора за питанием в образовательных учреждениях Тверской области выявлено нарушений на 2 млн рублей
Звездный фолк-дуэт из Франции Duo Pichard & Vincendeau дадут в Твери один концерт
Бывший сожитель похитил у женщины двухлетнего ребенка в Твери
Тверской дзюдоист Никита Степанов завоевал бронзовую награду первенства России
В Тверской области закроют Дом культуры
Более 7543 га просек расчищено в ходе учений энергетиков в Тверской области
Неугодную афишу спектакля «Адам и Ева» оставят
Два безработных рецидивиста похитили инструменты из строящегося дома в Тверской области
Кирилл Рощин назначен временно исполняющим обязанности начальника Региональной энергетической комиссии Тверской области
Тренер из Тверской области Николай Савин удостоен государственной награды
Автоинспекторы разыскивают водителя, который сбил "на зебре" женщину в Твери и скрылся
До конца года в Твери заменят адресные таблички на улице Володарского и Советской площади
Служебный пес Нэсс помог задержать вора в Твери
Второй региональный кейс-чемпионат для студентов "АВАНГАРД" пройдет в Твери
«Тверь Водоканал» завершает перекладку водовода на 2-й Колхозной улице
Почти полкилограмма наркотиков изъяли у жителя Тверской области
Без холодной воды остались жители двух районов Твери
Житель Твери пытался уничтожить доказательства по своему уголовному делу
Перекрыто движение транспорта по межквартальному проезду в микрорайоне Чайка в Твери
Пьяный водитель попал в ДТП на трассе в Тверской области
Девушка-водитель сбила женщину на "зебре" в Твери
Неизвестный водитель сбил пожилую женщину в Твери
Из-за непотушенной сигареты загорелась квартира в Тверской области
Две женщины пострадали в ДТП в Тверской области
Жители Тверской области смогут сдать накопившиеся мелкие монеты