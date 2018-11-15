В Твери освятили икону для Севастополя

СЕГОДНЯ 17:01 2018-11-15T17:20:25+03:00

И отправили в город-герой, где её уже ждут

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13 ноября в храме Михаила Тверского Твери прошло освящение иконы святой четы для города-героя Севастополя. Напомним, на иконе изображены Михаил Тверской и его супруга Анна Кашинская. Писала ее член Союза художников России, художник-иконописец Елена Антонова. За основу была взята композиция из хроники византийского летописца девятого века Григория Амартола, где на одной из миниатюр - прижизненное изображение великого князя.

- Освятили, как и планировали, - рассказывает директор Фонда Екатерины Бакуниной, протоиерей Роман Манилов. - Сегодня мы ее упакуем и отправим, как большой ценный груз, почтой в горой-герой. Идти такая посылка будет неделю, так что 20-21 ноября уже прибудет на место. Там ее ждут.

А чуть позже, в конце ноября - начале декабря в Севастополь отправится тверская делегация, чтобы принять участие в памятных мероприятиях, посвященных 700-летию гибели Михаила Тверского в Орде.

Что касается храма, где разместят икону, то этот вопрос в настоящее время решается.

- Как сам Михаил Тверской определит, так и будет, - отвечает Роман Манилов.

Фото: из архива Романа Манилова