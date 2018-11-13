14-метровую ель установят к Новому году в центре Твери
Тверь продолжает подготовку к новогодним праздникам. На портале госзакупок появилась информация о заказе работ по новогоднему оформлению улиц и площадей в Центральном районе города. На эти цели выделено 162 тысячи рублей.
Планируется, что на Тверской площади будет стоять надувная фигура Деда Мороза, а на площади Ленина появится 14-метровая искусственная ель. Украсят ее шариками и светодиодными гирляндами.
Также 12-метровая искусственная сосна будет стоять у театра кукол. На нее планируют повесить не только гирлянды, но еще и колокольчики.
Украшения в городе появятся уже в начале декабря.
Напомним, что подготовку в Новому Году уже начали Заволжский и Пролетарский районы Твери.