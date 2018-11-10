Два района Твери уже начали готовиться к новогодним праздникам

СЕГОДНЯ 17:28 2018-11-10T17:28:27+03:00

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Тверь начала готовится к Новому году. Администрации двух районов города уже разместили на сайте госзакупок аукционы на новогоднее оформление.

В Заволжском районе планируется приобрести два светодиодных фонтана (на набережную Афанасия Никитина и при повороте на Тверецкий мост), четыре искусственные ёлки и гирлянды, которые будут висеть на Санкт-Петербургском шоссе.

Компания, которая выиграет аукцион, должна будет отремонтировать панно "снежинка" и установить его в сквере на площади Мира. Украшения появятся на улице Горького, в начале Комсомольского проспекта, у здания администрации района. На этих участках подключат более 50 светодиодных конструкций. На новогодние украшения выделено 1 519 582 рублей.

Вторым районом в городе, который уже начал подготовку к Новому году, стала Пролетарка. Администрация Пролетарского района планирует заменить световые фейерверки на проспекте Калинина. Они обычно устанавливаются рядом с домом №7. В этом году там поставят украшения диаметром 4 метра и 1,5 метра. Выделено на это 162 792 рубля.