2018-11-13T12:21:06+03:00
Общество

Следователи СКР проверят социальные службы после гибели четырехмесячной девочки в Твери

Проверку пройдут должностные лица, в чьи обязанности входило обеспечение социальной поддержки
Виктория ЖУКОВА
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Проверку проводят следователи СКРПроверку проводят следователи СКРФото: Мария ЛЕНЦ
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В Твери 10 ноября произошла трагедия: четырёхмесячная девочка была задушена подушкой. По подозрению в преступлении была арестована мать ребенка. Следователи СУ СК РФ по Тверской области продолжают расследование уголовного дела.

Следственными органами СК РФ в ряде регионов, в том числе и в Тверской области, будет проверена причинно-следственная связь между действиями (бездействием) должностных лиц профилактических и социальных служб и трагическими случаями, в результате которых погибли дети.

В рамках расследования уголовных дел будет установлено, насколько полно и своевременно проводилась работа с семьями, в которых воспитывались погибшие дети, а также что послужило причинами и поводами для случившихся происшествий.

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