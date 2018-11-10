2018-11-10T22:24:06+03:00
Происшествия

31-летнюю жительницу Твери подозревают в убийстве четырехмесячной дочери

Подробности случившегося выясняют следователи СК
Виктория ЖУКОВА
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Квартиру злоумышленницы осмотрели криминалисты. Фото: СУ СК РФ по Тверской областиКвартиру злоумышленницы осмотрели криминалисты. Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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В Твери следователи СК возбудили уголовное дело по факту убийства четырехмесячной девочки. Ребенка обнаружили 10 ноября в одной из квартир Пролетарского района с признаками удушения. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

По версии следствия, утром 10 ноября 31-летняя женщина в своей квартире убила свою дочь. Она прижала к голове ребенка подушку, перекрыв доступ кислорода в организм девочке. У женщины были обнаружены повреждения конечностей и шеи. Ей была своевременно оказана медицинская помощь, после этого подозреваемую госпитализировали в реанимацию.

Как сообщают в СУ СК России по Тверской области, женщина задержана по подозрению в совершении преступления. В больнице она находится под охраной сотрудников ОБОиК УМВД России по городу Твери. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в ее отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.

Квартиру злоумышленницы осмотрели криминалисты. Они изъяли детские вещи и медкарту девочки. Также по уголовному делу уже назначен комплекс судебных экспертиз: медицинские, дактилоскопическая, молекулярно-генетические, медико-криминалистическая, стационарная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза в отношении подозреваемой.

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