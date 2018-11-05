2018-11-05T12:27:16+03:00
Общество

Команда КВН "Плюшки имени Ярослава Мудрого" из Твери выиграла "Малого КиВиНа в золотом"

Ребята приняли участие в музыкальном фестивале КВН "Голосящий КиВиН"
Виктория ЖУКОВА
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Гордимся: "Плюшки" вновь на высоте Фото: Страница команды в соцсетиГордимся: "Плюшки" вновь на высоте Фото: Страница команды в соцсети
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В воскресение, 4 ноября, тверскую команду КВН «Плюшки имени Ярослава Мудрого» в очередной раз показали по телевизору. Были подведены итоги музыкального фестиваля КВН «Голосящий КиВиН», который проходил в Светлогорске. Тверские КВНщики завоевали «Малого КиВиНа в золотом» и заняли четвертое место. Награду «Плюшкам» вручил Юлий Гусман.

«Голосящий КиВиН 2018» - это музыкальный фестиваль, на котором кавээнщики, как правило, больше поют и танцуют. Всего в этом году в нем участвовали 16 команд.

Напомним, что команда «Плюшки имени Ярослава Мудрого» - это первая тверская команда КВН, которая достигла таких высот. Однако, ребята до сих не могут найти в родном Верхневолжье спонсоров. А это может поставить крест на их дальнейших выступлениях.

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