Команда КВН "Плюшки имени Ярослава Мудрого" из Твери выиграла "Малого КиВиНа в золотом"
В воскресение, 4 ноября, тверскую команду КВН «Плюшки имени Ярослава Мудрого» в очередной раз показали по телевизору. Были подведены итоги музыкального фестиваля КВН «Голосящий КиВиН», который проходил в Светлогорске. Тверские КВНщики завоевали «Малого КиВиНа в золотом» и заняли четвертое место. Награду «Плюшкам» вручил Юлий Гусман.
«Голосящий КиВиН 2018» - это музыкальный фестиваль, на котором кавээнщики, как правило, больше поют и танцуют. Всего в этом году в нем участвовали 16 команд.
Напомним, что команда «Плюшки имени Ярослава Мудрого» - это первая тверская команда КВН, которая достигла таких высот. Однако, ребята до сих не могут найти в родном Верхневолжье спонсоров. А это может поставить крест на их дальнейших выступлениях.