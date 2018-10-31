2018-10-31T17:24:49+03:00
Происшествия

Еще двое мужчин погибли при пожаре в Тверской области

Дома загорелись рано утром
Игорь ДОКУЧАЕВ
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Всё чаще случаются пожарыВсё чаще случаются пожары
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Еще два мужчины погибли на пожарах в Тверской области

В 07:03 31 октября загорелся трёхквартирный жилой дом в Кувшиново на улица 1-я Набережная. В результате огонь повредил внутреннюю отделку одной из квартир на площади 64 квадратных метров. Полностью потушить пожар удалось в 08:00.

По информации УМЧС России по Тверской области, пожар произошел из-за неосторожности при курении. Во время пожара погиб 67-летний собственник жилья.

Еще один дом загорелся в 09:36 в Ржевском районе в деревня Филькино. Потушили возгорание спасатели в 10:36. В результате пожара огнем повреждена стена дома и внутренняя отделка на площади 6 квадратных метров. В 10:06 огнеборцы обнаружили труп сторожа.

Напомним, что в ночью загорелся дом в деревне Семково Бежецкого района. Во время пожара погиб мужчина.

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