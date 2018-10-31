Мужчина погиб во время пожара в Тверской области
Причина возгорания устанавливается
Пожар оперативно потушили спасателиФото: Василий ХОДАРЕВ
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В Тверской области загорелся жилой дом. Сообщение о пожаре в деревне Семково Бежецкого района поступило на пульт дежурному в 04:04 31 октября.
По информации регионального УМЧС России, дом принадлежал 65-летнему мужчине. В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка по всей площади. В 05:40 спасатели объявили о локализации пожара, еще через два часа о полной ликвидации возгорания.
В 07:20 в комнате на кровати огнеборцы обнаружили погибшего мужчину. Его личность устанавливается.
Всего к ликвидации пожара было привлечено девять человек и три единицы техники.