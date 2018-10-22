В дни школьных каникул в Тверском ТЮЗе пройдут Сказочные каникулы

22 Окт. 23:11 2018-10-22T23:11:07+03:00

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С 27 октября по 5 ноября в Тверском ТЮЗе ожидаются Сказочные каникулы. то означает, что пока учащиеся будут отдыхать от школы, на сцене одного из лучших театров города пройдут самые сказочные спектакли.

Так, 31 октября в 12.00 больших и маленьких зрителей приглашают на спектакль "Красавица и чудовище" (3+), старая, добрая история о дружбе и верности, о любви и преданности.

Этот спектакль проходит в рамках акции "Доступный театр", а это значит, что все билеты по одной цене - 150 рублей.

Билеты на сайте и в кассе театра.