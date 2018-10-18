Пропавшую накануне 15-летнюю девушку нашли на автодороге Тверь - Бежецк

СЕГОДНЯ 14:02 2018-10-18T14:24:11+03:00

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В Тверской области нашли 15-летнюю девушку, которая 16 октября ушла из общежития медицинского колледжа в Бежецке и пропала.

Информация об этом незамедлительно поступила в следственный отдел. Были организованы масштабные поисковые мероприятия. Следователи СК устанавливали все обстоятельства исчезновения девочки и ее местонахождение. В поисках также участвовали полицейские, спасатели и волонтеры поисково-спасательного отряда «Сова».

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, криминалисты проанализировали показания очевидцев о последнем местонахождении девушки. На основе этих данных была составлена схема возможного передвижения пропавшей.

Девушку нашли на автодороге «Тверь-Бежецк» в районе села Заклинье Рамешковского района. Она шла пешком в сторону Твери. Девочку незамедлительно доставили в следственный отдел, где ждала ее мама. После этого подростка осмотрели врачи.