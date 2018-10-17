15-летняя девушка пропала в Тверской области

СЕГОДНЯ 13:48 2018-10-17T13:48:42+03:00

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В Тверской области пропала 15-летняя девушка. 16 октября 2018 года в 15:30 Ксения Ефремова вышла из общежития Медицинского колледжа в Бежецке и пропала. О местонахождении девушки ничего не известно. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда “Сова”.

На вид пропавшей 13 лет. Ростом она 150 сантиметров, у девушки длинные каштановые волосы и карие глаза. На левой щеке у нее есть родинка.

В день пропажи была одета в черное пальто до колен, черные брюк и лакированные короткие сапожки.

Всех, кто знает информацию о местонахождении девушки, волонтеры просят позвонить по телефонам 102, 89040219518, 89206820405