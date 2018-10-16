2018-10-16T11:16:51+03:00
Общество

Бюст генерал-фельдмаршала Иосифа Гурко установили в Твери

Торжественное открытие запланировано на 1 ноября
Виктория ЖУКОВА
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Бюст установлен в Сахарово Фото: администрация ТвериБюст установлен в Сахарово Фото: администрация Твери
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В Твери в поселке Сахарово установлен бюст генерал-фельдмаршала Иосифа Владимировича Гурко, героя русско-турецкой войны 1877-78 годов на Балканах. Торжественное открытие памятника пройдет 1 ноября.

Бюст был установлен по инициативе Геннадия Ульянича, настоятеля храма Иосифа Волоцкого, который как раз находится в Сахарово.

Работа над созданием бюста длилась почти два года. При поддержке благотворителей памятник был отлит и установлен на постамент в центре площадки рядом с усыпальницей, где похоронен генерал-фельдмаршал Гурко и его супруга. Об этом сообщает управление информации администрации Твери.

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