В областную больницу Твери перевели выжившего пассажира маршрутки, которая попала в страшную аварию

СЕГОДНЯ 08:19 2018-10-10T10:00:42+03:00

В маршрутке выжил только один человек Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

Парня после ДТП на вертолете доставили в больницу скорой помощи

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19-летний парень, Мансур Арабиев, которому удалось выжить в страшной аварии в Тверской области, идет на поправку. Сразу после автокатастрофы молодого человека оперативно госпитализировали в больницу скорой помощи Твери. Пострадавший попал в реанимацию. Врачи считают, что парня спасло чудо.

В настоящее время Мансура перевели в Областную клиническую больницу. Молодой человек по-прежнему находится в отделении реанимации. Медики оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное. Впереди у Мансура серьезные операции и реабилитация.

Напомним, столкновение двух автобусов под Тверью унесло 13 жизней. В искореженной маршрутке выжил только один человек. Травмы также получил водитель второго автобуса и его пассажирка.