2018-10-08T14:02:02+03:00
Общество

Губернатор Тверской области поручил проверить автотранспортные предприятия после аварии, в которой погибли 13 человек

Загородные трассы планируют оборудовать шумовкой
Виктория ЖУКОВА
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Совещание началось с минуты молчания в память о погибших в аварии. Фото: областное правительствоСовещание началось с минуты молчания в память о погибших в аварии. Фото: областное правительство
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8 октября губернатор Тверской области Игорь Руденя провел организационное совещание с членами регионального правительства. На нем глава региона дал ряд поручений в связи с жуткой аварией под Тверью, в которой погибли 13 человек.

Перед началом заседания члены Правительства почтили минутой молчания память погибших в дорожно-транспортном происшествии.

-Надо направить все силы на профилактику подобных происшествий, - цитирует пресс-служба областного правительства губернатора.

Министерство транспорта Тверской области должно проанализировать состояние рынка пассажирских перевозок и принять необходимые меры по наведению порядка в этой сфере для обеспечения максимальной безопасности людей.

Кроме того, глава региона подчеркнул, что необходимо уделить особое внимание оборудованию шумовой разметки на загородных трассах для повышения бдительности водителей.

Напомним, что страшная авария произошла 5 октября на трассе Тверь-Ржев в районе деревни Некрасово.

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