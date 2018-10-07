Врачи сгоревшей в Тверской области амбулатории будут принимать пациентов в штатном режиме в другом здании

СЕГОДНЯ 14:17 2018-10-07T14:17:14+03:00

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Врачи поликлиники, которая сгорела ночью в Тверской области, начнут вести прием с понедельника, 8 октября, в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Напомним, что здание Новозавидовской амбулатории загорелось в ночь на 7 октября. Во время пожара обошлось без пострадавших. По поручению губернатора Игоря Рудени приняты меры по обеспечению медицинскими услугами жителей близлежащих территорий.

В сгоревшем здании работали четыре медика, вести прием они продолжат на базе других подразделений Новозавидовской больницы. По информации Министерства здравоохранения Тверской области, сохранилась вся документация, которая была в здании, а также аппарат ЭКГ. Мебель была залита водой в ходе тушения.

После пожара здание амбулатории восстанавливать не планируют. Уже обсуждаются планы по строительству новой больницы в поселке Новозавидовский, которая позволит оказывать медицинскую помощь жителям поселка и расположенных рядом населенных пунктов. В ближайшее время с участием главного врача и экспертов будет разработана концепция нового медицинского учреждения.