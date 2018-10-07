29 огнеборцев тушили пожар в здании поликлиники в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:28 2018-10-07T09:30:28+03:00

Загорелась поликлиника ночью. Скриншот с видео. Автор: группа в соцстеи "Подслушано | Новозавидовский"

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В Тверской области в поселке Новозавидовский ночью произошло сразу два пожара.

Сообщение о первом пожаре поступило спасателям в 21:23 6 октября. Загорелось заброшенное здание на улице Ленинской. Через два часа удалось полностью ликвидировать возгорание. Огонь уничтожил кровлю и повредил внутреннюю отделку по всей площади.

Также в 23:31 вспыхнуло здание действующей местной поликлинике на улице Советской. Здание одноэтажное и деревянное, построенное в 1913 года. На место оперативно выехали расчеты из пожарно-спасательных частей №15, №84, №29. Тушили пожар 29 человек при помощи 10 единиц техники.

Как сообщает пресс-служба УМЧС России по Тверской области, в результате пожара огнем полностью уничтожены пристройка и кровля здания на всей площади. Предположительная причина пожара – поджог. Ущерб устанавливается.

Полностью потушили возгорание в 04:30.