2018-10-07T09:30:28+03:00
Происшествия

29 огнеборцев тушили пожар в здании поликлиники в Тверской области

Предположительная причина пожара – поджог
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Загорелась поликлиника ночью. Скриншот с видео. Автор: группа в соцстеи "Подслушано | Новозавидовский"Загорелась поликлиника ночью. Скриншот с видео. Автор: группа в соцстеи "Подслушано | Новозавидовский"
Изменить размер текста:

В Тверской области в поселке Новозавидовский ночью произошло сразу два пожара.

Сообщение о первом пожаре поступило спасателям в 21:23 6 октября. Загорелось заброшенное здание на улице Ленинской. Через два часа удалось полностью ликвидировать возгорание. Огонь уничтожил кровлю и повредил внутреннюю отделку по всей площади.

Также в 23:31 вспыхнуло здание действующей местной поликлинике на улице Советской. Здание одноэтажное и деревянное, построенное в 1913 года. На место оперативно выехали расчеты из пожарно-спасательных частей №15, №84, №29. Тушили пожар 29 человек при помощи 10 единиц техники.

Как сообщает пресс-служба УМЧС России по Тверской области, в результате пожара огнем полностью уничтожены пристройка и кровля здания на всей площади. Предположительная причина пожара – поджог. Ущерб устанавливается.

Полностью потушили возгорание в 04:30.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Светофоры на четырех перекрёстках в Твери перешли на трехвазный режим работы
15-летняя девочка получила травмы во время аварии в Тверской области
Водитель не заметил пьяного пешехода и сбил его в Твери
Тверь присоединяется к Общеевропейскому учету перелетных птиц
Реактивный снаряд времен Великов Отечественной войны обнаружили в Тверской области
Барсетку с деньгами похитили у жителя Твери в кафе
На "Tver Fashion Week" гостей знакомят c модными трендами осени и зимы этого сезона
В октябре откроется движение в обе стороны по путепроводу на Московском шоссе в Твери
Двух молодых людей будут судить за убийство пенсионеров в Тверской области
Задержан руководитель компании, чей микроавтобус попал в страшную аварию в Тверской области
Единственный выживший в маршрутке, которая попала в аварию под Тверью, ехал на лекции в университет
Ряд улиц в центре Твери перекроют на следующей неделе
Из-за траура в Тверской области отменили развлекательную часть фестиваля "Барыня Капуста"
Страшный момент столкновения маршрутки с автобусом под Тверью попал на видео
Состояние выживших в аварии в Тверской области медики оценивают как стабильное
Суд назначил наказание сварщику, по вине которого погиб его коллега в Тверской области
Медики: Выжившим в ДТП под Тверью помогло чудо