2018-10-06T09:14:48+03:00
Общество

Из-за траура в Тверской области отменили развлекательную часть фестиваля "Барыня Капуста"

В Зубцове пройдет только ярмарка сельхозпроизводителей
Виктория ЖУКОВА
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Этот фестиваль популярен не только у жителей Зубцова, но и у гостей городаЭтот фестиваль популярен не только у жителей Зубцова, но и у гостей городаФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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В Тверской области в связи с произошедшей трагедией отменили проведение развлекательного фестиваля "Барыня Капуста". Мероприятие должно было проходить сегодня, 6 октября, в Зубцове.

С 10:00 до 14:00 на площади Ленина в Зубцове состоится только запланированная ярмарка сельхозтоваропроизводителей, а также выставки народного творчества сельских поселений и объектов туристского показа района.

-Жители Зубцовского района разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в этой беде. Мы искренне желаем мужества и стойкости в этот тяжелый час, - свои соболезнования жителям Ржевского и Старицкого районов выразила глава Зубцовского района Елена Николаева.

Напомним, что в Тверской области 5 октября произошла страшная авария, которая унесла 13 жизней. Во Ржеве и Старице объявили траур на выходные.

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