Из-за траура в Тверской области отменили развлекательную часть фестиваля "Барыня Капуста"
В Тверской области в связи с произошедшей трагедией отменили проведение развлекательного фестиваля "Барыня Капуста". Мероприятие должно было проходить сегодня, 6 октября, в Зубцове.
С 10:00 до 14:00 на площади Ленина в Зубцове состоится только запланированная ярмарка сельхозтоваропроизводителей, а также выставки народного творчества сельских поселений и объектов туристского показа района.
-Жители Зубцовского района разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в этой беде. Мы искренне желаем мужества и стойкости в этот тяжелый час, - свои соболезнования жителям Ржевского и Старицкого районов выразила глава Зубцовского района Елена Николаева.
Напомним, что в Тверской области 5 октября произошла страшная авария, которая унесла 13 жизней. Во Ржеве и Старице объявили траур на выходные.