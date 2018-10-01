2018-10-01T21:19:48+03:00
Звезды

На фестивале "Барыня-капуста" в Тверской области будут есть и квасить

А еще принимать участие в конкурсах и фотографироваться
Ирина ТАРАСОВА
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Праздник будет посвящен русской народной традиции сечения или "тяпанья" капустыПраздник будет посвящен русской народной традиции сечения или "тяпанья" капустыФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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6 октября, в субботу, в Зубцове Тверской области пройдет сезонный фестиваль - «Барыня Капуста – 2018».

Известный не только в регионе, но и за его пределами праздник будет посвящен русской народной традиции сечения или "тяпанья" капусты.

Программа как всегда будет яркой. Гостей ждет дегустация капустных блюд русской кухни, конкурс по квашению капусты «Пора квасить!», сельскохозяйственная ярмарка, театрализованная концертно-развлекательная программа, игры и фотосессии.

Напомним, что фестиваль вошел в ТОП-10 лучших туристических событий начала осени по версии аналитического агентства ТурСтат. Рейтинг составлен по результатам анализа уникальности и посещаемости гастрособытий.

Зубцов, площадь имени Ленина

6 октября.

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