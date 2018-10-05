Четыре медработника погибли в аварии в Тверской области

СЕГОДНЯ 14:50 2018-10-05T14:50:38+03:00

В аварии под Тверью погибли 13 человек Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

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В аварии в Тверской области погибли медработники из Ржева. Четыре медсестры из Ржевской районной больницы и поликлиники № 2 станции Ржев - Марина Стрелкова, Ольга Голубева, Елена Крисюк и Наталья Соколовская ехали в Тверь на курсы повышения квалификации. Об этом сообщают медики в своей группе в социальной сети.

Имена остальных девяти погибших опубликованы также на сайте «Комсомолки».

После аварии в микроавтобусе выжил только один пассажир, 19-летний Мансур Арабиев. Его с серьезными травмами госпитализировали в больницу скорой помощи в Твери.

Рядом с больницей организованы палатки, в которых психологи работают с семьями погибших.

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