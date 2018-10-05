2018-10-05T10:18:57+03:00
Происшествия

ГИБДД предполагает, что аварию с гибелью 13 пассажиров под Тверью, спровоцировал водитель маршрутки

Катастрофа произошла утром 5 октября
Альберт БОЙКОВ
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В ДТП погибли 13 человекВ ДТП погибли 13 человекФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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В пятницу, 5 октября, около 8 утра, на автодороге Тверь - Ржев, за населенным пунктом Некрасово, произошла транспортная катастрофа, в результате которой погибли 13 человек и двое ранено.

Начальник УГИБДД по Тверской области Денис Черных рассказал "КП»-Тверь" о том, что рейсовый автобус "ЛИАЗ" совершил лобовое столкновение с маршрутным такси "Форд". По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель "Форда" вылетел на встречную полосу.

"Комсомолке" удалось выяснить, что "ЛИАЗ" ехал из Твери в Старицу, а маршрутное такси из Старицы в Тверь. В ДТП погибли 13 человек, а в маршрутке выжил всего лишь один пассажир. В итоге, три человека получили травмы, в том числе и водитель ЛИАЗа. В момент аварии в автобусе находилось порядка 10 человек. Пассажиров, которые не пострадали в ДТП, отправили к точкам назначения. Ниже публикуем список погибших:

1. Платонова Надежда

2. Чирко Зинаида

3. Бондаренко Валентина

4. Березина Нина

5. Синев Андрей

6. Бойков Александр

7. Лысова Наталья

8. Голубева Наталья

9. Стрелкова Марина

10. Голубева Ольга

11. Крисюк Елена

12. Соколовская Наталья

13. Арабиев Мансур

Столкновение было очень сильным Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

Столкновение было очень сильнымФото: Игорь ДОКУЧАЕВ

"Комсомолке" удалось выяснить, что автобус "ЛИАЗ" принадлежал транспортной компании "Тверьавтотранс". Руководитель организации от каких либо комментариев отказался. Наш корреспондент, находящийся на месте аварии рассказывает о том, от удара маршрутка практически сложилась в "гармошки". Обломки деталей транспортных средств разбросаны на площади в несколько десятков метров, что говорит о том, что удар был очень сильным. В данный момент на месте крупного ДТП работают все экстренные службы города, кроме того, на месте ЧП побывал и губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В Тверской области столкнулись рейсовый автобус и маршрутное такси.

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