2018-10-05T10:13:32+03:00
Происшествия

Опубликован список погибших в аварии в Тверской области

В лобовом столкновении погибли 13 человек
Виктория ЖУКОВА
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На месте работают спецслужбыНа месте работают спецслужбыФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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В аварии под Тверью недалеко от села Некрасово погибли 13 человек. В маршрутке выжил всего лишь один пассажир. Травмы также получил водитель ЛИАЗа. Ниже публикуем список погибших:

1. Платонова Надежда

2. Чирко Зинаида

3. Бондаренко Валентина

4. Березина Нина

5. Синев Андрей

6. Бойков Александр

7. Лысова Наталья

8. Голубева Наталья

9. Стрелкова Марина

10. Голубева Ольга

11. Крисюк Елена

12. Соколовская Наталья

13. Арабиев Мансур

Для родственников открыт телефон горячей линии УМЧС : 8(4822)39-99-99

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим в результате аварии.

В Тверской области столкнулись рейсовый автобус и маршрутное такси.

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