Предварительная версия ГИБДД: маршрутка выехала на встречную полосу и врезалась в автобус в Тверской области
В прямом эфире радио «Комсомольская правда» корреспонденту удалось созвониться до начальника УГИБДД по Тверской области Дениса Черных.
Он сообщил, что около 8 утра на автодороге Тверь - Старица столкнулись рейсовый автобус ЛИАЗ и маршрутное такси «Форд», которые двигались во встречном направлении. В результате аварии погибли 13 человек. Еще двое пострадали: водитель и пассажир микроавтобуса. Их госпитализировали в больницу скорой помощи.
По предварительной информации, маршрутное такси выехало на полосу встречного движение и спровоцировало аварию.
В Тверской области столкнулись рейсовый автобус и маршрутное такси. Погибло более 10 человек.
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