2018-10-05T09:57:18+03:00
Происшествия

Предварительная версия ГИБДД: маршрутка выехала на встречную полосу и врезалась в автобус в Тверской области

В микроавтобусе выжил только один пассажир
Виктория ЖУКОВА
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В аварии погибли 13 человек Фото: Владимир - Шенгальс (ТИА)В аварии погибли 13 человек Фото: Владимир - Шенгальс (ТИА)
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В прямом эфире радио «Комсомольская правда» корреспонденту удалось созвониться до начальника УГИБДД по Тверской области Дениса Черных.

Он сообщил, что около 8 утра на автодороге Тверь - Старица столкнулись рейсовый автобус ЛИАЗ и маршрутное такси «Форд», которые двигались во встречном направлении. В результате аварии погибли 13 человек. Еще двое пострадали: водитель и пассажир микроавтобуса. Их госпитализировали в больницу скорой помощи.

По предварительной информации, маршрутное такси выехало на полосу встречного движение и спровоцировало аварию.

В Тверской области столкнулись рейсовый автобус и маршрутное такси. Погибло более 10 человек.

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