Предварительная версия ГИБДД: маршрутка выехала на встречную полосу и врезалась в автобус в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:22 2018-10-05T09:57:18+03:00

В аварии погибли 13 человек Фото: Владимир - Шенгальс (ТИА)

В микроавтобусе выжил только один пассажир

Изменить размер текста: A A

В прямом эфире радио «Комсомольская правда» корреспонденту удалось созвониться до начальника УГИБДД по Тверской области Дениса Черных.

Он сообщил, что около 8 утра на автодороге Тверь - Старица столкнулись рейсовый автобус ЛИАЗ и маршрутное такси «Форд», которые двигались во встречном направлении. В результате аварии погибли 13 человек. Еще двое пострадали: водитель и пассажир микроавтобуса. Их госпитализировали в больницу скорой помощи.

По предварительной информации, маршрутное такси выехало на полосу встречного движение и спровоцировало аварию.