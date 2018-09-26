Следователи СК проверяют информацию о нападении собаки на детей в Твери

26 Сент. 20:02 2018-09-26T20:03:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Твери следователи СК проверяют информацию о нападении собаки на школьников.

26 сентября бродячая собака забежала в школу №46. Она укусила за руки двух учеников. Детям оказали первую медицинскую помощь. Одного из школьников отвезли в медицинское учреждение для дополнительной обработки раны.

Животное поймали прибывшие на место спасатели. Ветеринары, к которым отвезли собаку для проверки, не выявили у нее клинических признаков бешенства.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, для полного и всестороннего выяснения обстоятельств проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.