2018-09-26T13:30:28+03:00
Происшествия

Собака забежала в школу и покусала учеников в Твери

Спасателей, которые её ловили она тоже покусала
Игорь ДОКУЧАЕВ
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Собака покусала школьниковСобака покусала школьников
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Утром 26 сентября на пульт городского спасательного отряда поступил вызов из школы №46 в Заволжском районе. Оказалось, в школу забежала собака, похожая на охотничью. Она успела укусить двоих учеников. Отряд спасателей оперативно прибыл на место и поймал собаку, в настоящее время она доставлена в ветеринарную клинику для обследования. Пострадавшим детям оказана первая помощь. Одного из мальчиков отвезли в больницу для дополнительной обработки раны.

Управление образования администрации Твери проводит внутреннюю проверку.

По предварительной информации собака смогла проникнуть в школу смешавшись с группой детей. Затем она скрылась в раздевалке. Персонал школы своими силами поймать её не мог. Во время перемены учеников предупреждали, что в раздевалке находится животное, однако некоторые ребята подошли к ней, и она укусила их за руки. Кстати, одного из спасателей она тоже укусила. Теперь собаку 10 дней продержат в карантине, чтобы выяснить, не больна ли она бешенством.

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