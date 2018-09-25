Дерево из-за сильно ветра сломалось и упало на автомобиль в Твери

25 Сент. 17:41 2018-09-25T17:41:46+03:00

Дерево упало на автомобили. Фото: группа в соцсети «Подслушано у водителей. Тверь» (Александр Кузнецов)

Непогода пока не собирается уходить из Тверского региона

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В Твери сильный ветер снес дерево. Упало оно прямо на припаркованный автомобиль. Произошло это утром во вторник, 25 сентября, во дворе дома на улице Склизково. Фотографии последствий инцидента жители Твери выложили в социальные сети.

Всю ночь в областной столице лил дождь. Осадки сопровождались сильным ветром. К счастью, обошлось без пострадавших.

При этом спасатели вновь объявили штормовое предупреждение. Усиление ветра ожидается 26 и 27 сентября. В такую погоду не рекомендуется парковать автомобиль под деревьями или хрупкими уличными конструкциями.