2018-09-25T17:41:46+03:00
Общество

Дерево из-за сильно ветра сломалось и упало на автомобиль в Твери

Непогода пока не собирается уходить из Тверского региона
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Дерево упало на автомобили. Фото: группа в соцсети «Подслушано у водителей. Тверь» (Александр Кузнецов)Дерево упало на автомобили. Фото: группа в соцсети «Подслушано у водителей. Тверь» (Александр Кузнецов)
Изменить размер текста:

В Твери сильный ветер снес дерево. Упало оно прямо на припаркованный автомобиль. Произошло это утром во вторник, 25 сентября, во дворе дома на улице Склизково. Фотографии последствий инцидента жители Твери выложили в социальные сети.

Всю ночь в областной столице лил дождь. Осадки сопровождались сильным ветром. К счастью, обошлось без пострадавших.

При этом спасатели вновь объявили штормовое предупреждение. Усиление ветра ожидается 26 и 27 сентября. В такую погоду не рекомендуется парковать автомобиль под деревьями или хрупкими уличными конструкциями.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Национальный туристский форум "Реки России" пройдет в Тверской области
Три сварщика и водитель-испытатель из Тверской области получили государственные награды
Ребенок и двое взрослых пострадали в аварии в Тверской области
Полицейские задержали 28-летнего "закладчика" с поличным в Твери
Еще 12 проектов Программы поддержки местных инициатив реализуют в Тверской области
Несовершеннолетний житель Тверской области отправится в суд из-за любви к чужим автомобилям
Незаконный вывод за рубеж более 300 млн рублей обнаружили сотрудники таможни в Твери
Пожилой мужчина ушел в лес и пропал в Тверской области
Пьяный мужчина во время ссоры до смерти забил своего приятеля в Твери
Жители Тверской области наблюдали северное сияние
Пассажирка автобуса в Тверской области при торможении получила травму и добилась компенсации
110 молодых дарований Тверской области получат губернаторские стипендии и премии
Детские сады в Тверской области получат средства на укрепление материально-технической базы
За порядком в парке Победы Твери будут следить добровольцы и десантники
Пациента доставили в больницу Твери на вертолете санавиации
Трёхмесячные поросята стали добычей вора в Тверской области
На обязательных работах будет трудиться мужчина за кражу алкоголя из магазина в Тверской области