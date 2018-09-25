Усиление ветра ожидается в Тверской области

25 Сент. 14:05 2018-09-25T15:24:37+03:00

На улице нужно быть внимательными Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На улице не только холодно, но и ветрено

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В Тверской области ожидается усиление ветра. Об этом жителей региона информирует УМЧС России по Тверской области. Ведомство ссылается на данные Тверского гидрометеоцентра.

В среду и четверг, 26 и 27 сентября, в Тверской области ожидается усиление западного и юго-западного ветра. Отдельные порывы могут достигнуть 13-18 метров в секунду.

Напомним, что непогода пришла в наш регион в начале недели.

Спасатели рекомендуют гражданам в ветреную погоду на улице обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. А также стоит обратить внимание на целостность воздушных линий электропередач и уличных конструкций, к которым относятся рекламные щиты и баннеры.