Дожди и сильный ветер ожидаются в Тверской области

23 Сент. 17:11 2018-09-23T17:11:54+03:00

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В Тверской области ожидается похолодание и дожди. Об ухудшение погодных условий сообщает региональное УМЧС России со ссылкой на Тверской гидрометцентр.

Начиная с понедельника, 24 сентября, в регионе начнутся дожди, местами сильные. Также ночью на 25 сентября ожидается усиление северо-западного ветра до 15 м/с, а днем до 15-20 м/с. При этом температура ночью упадет до +3 градусов, днем же воздух прогреется до +8 - +13 градусов.

После 26 сентября температура воздуха в ночные часы может упасть до 0.

Спасатели рекомендуют жителям Тверской области внимательно относиться к собственной безопасности.