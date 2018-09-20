Готовьте ваши курточки, в Тверскую область идут проливные дожди и резкое похолодание

СЕГОДНЯ 13:11 2018-09-20T13:11:12+03:00

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Удивительно, но в конце сентября в Верхневолжье пришло настоящее лето. Солнце в буквальном смысле поселилось на небосклоне, а редкие облака, не имея шансов составить конкуренцию светилу, боязливо убегают в голубую даль.

- В ближайшие дни, а также в первую половину субботы в Твери будет настоящее лето. Днем воздух будет разогреваться до +22...+26 градусов, а ночью вряд ли опустится ниже +13 градусов, - сделала свой прогноз доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

Однако уже к субботнему вечеру погода покажет настоящий осенний характер. Для этого в Тверскую область на всех парах мчатся два циклона. Один из них только зарождается над Великобританией, а другой, живущий сейчас над северными частями Скандинавского полуострова, только и ждет своего собрата, чтобы вместе с ним рвануть на материк.

В воскресное утро показатели термометра вряд ли пересекут отметку +14 градусов, при этом будет идти дождь. Отдельные порывы ветра будут достигать 16 м/с. В понедельник, вторник и среду воскресная тенденция продолжится. Более того, во второй день новой рабочей недели осадки усилятся, а температура воздуха может упасть до +10 градусов.

Что касается атмосферного давления, то, если в субботу оно достигнет 750 мм, уже во вторник упадет до 730 мм.