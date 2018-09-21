Следователи СК возбудили уголовное дело после падения горки на ребенка в Твери

21 Сент. 10:45 2018-09-21T10:45:54+03:00

Горка не была закреплена. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Мальчика доставили в больницу с подозрением на сотрясение мозга

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В Твери следователи СК возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей. Речь идет о падении на ребенка пластмассовой горки на детской площадке.

Напомним, произошло это днем 20 сентября возле дома №34 по Петербургскому шоссе. Семилетний мальчик поднялся по металлической лестнице на игровую зону, откуда решил скатиться с пластиковой горки. Поскольку горка не была надлежащим образом закреплена, она выскочила из пазов крепления. Ребенок ударился головой о металлическую стойку и упал на землю.

Мальчика доставили в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, данное происшествие произошло вследствие того, что лица, ответственные за содержание детской площадки, оказывали услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.