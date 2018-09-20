2018-09-20T19:41:50+03:00
Происшествия

На мальчика упала горка на детской площадке в Твери

Подробности происшествия устанавливают следователи СК
Виктория ЖУКОВА
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На ребенка упала пластмассовая горкаНа ребенка упала пластмассовая горкаФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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В Твери на маленького ребенка упала горка. По данному факту следователи СК проводят доследственную проверку.

Сегодня, 20 сентября, мальчик гулял на детской площадке во дворе дома №34 по Санкт-Петербургскому шоссе. Когда ребенок залез на горку, пластмассовая конструкция рухнула. Как оказалось, горка не была закреплена. Мальчик упал, после чего его придавило отвалившейся частью сооружения.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, мальчик сильно ударился головой об опору детской горки. Медиков на место происшествия вызвали очевидцы. Пострадавшего ребенка врачи доставили в больницу.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Администрация Заволжского района Твери сообщила, что местная управляющая организация не предпринимала мер по содержанию объекта в нормативном состоянии. Злополучной площадкой пользовались в основном жители дома. В настоящее время представители администрация района огородили территорию лентой, чтобы исключить несчастные случаи. В ближайшие дни будут предприняты меры по демонтажу горки и обустройству зеленой зоны.

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