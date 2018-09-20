2018-09-20T11:08:48+03:00
Общество

Фестиваль "Поющая земля Тверская" соберет в Твери лучшие хоровые коллективы региона

Концерт пройдет под открытым небом
Виктория ЖУКОВА
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Концерт пройдет на Театральной площадиКонцерт пройдет на Театральной площадиФото: Ирина ТАРАСОВА
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В Твери состоится фестиваль хоров «Поющая земля Тверская». Участвовать в нем будут лучшие академические и народные хоровые коллективы Тверского региона.

Концерт пройдет под открытым небом 22 сентября на Театральной площади.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, перед зрителями выступят коллектив хоровой школы мальчиков и юношей из Конаково, детский театр песни «Дробушки» (Осташков), ансамбль песни и танца «Русская песня» (Торжок), народный академический хор «40 лет Октября» (Кимры), хор «Глория» детской музыкальной школы имени Мусоргского (Тверь), а также академический и народный хор тверского музыкального колледжа имени Мусоргского (Тверь).

Участие в гала-концерте примет и Губернаторский камерный хор «Русский партес» Тверской академической филармонии.

Организатором концерта стала Тверская академическая областная филармония и правительство Тверской области.

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