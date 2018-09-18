2018-09-18T16:33:08+03:00
Здоровье

Прививку против гриппа сделали более 100 тысяч взрослых в Тверской области

Лучше всего успеть сделать прививку в сентябре или в начале октября
Виктория ЖУКОВА
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Вакцина остается лучшей защитой от болезниВакцина остается лучшей защитой от болезниФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Тверской области продолжается прививочная кампания. Прививку против гриппа уже сделали более 110 тысяч взрослых, а также около 10 тысяч детей. Всего в эпидемический сезон планируется привить более 45% населения региона.

Вакцинация для взрослых проводится только после осмотра терапевта, а для детей - педиатра.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, лучше всего прививку против гриппа делать в сентябре или в октябре. В это время у привитого человека до наступления эпидемии успеют выработаться защитные антитела к возбудителю заболевания.

Напомним, что в Тверскую область привезли вакцину российского производства «Совигрипп». Она содержит антигенно-актуальные для нынешнего эпидсезона штаммы вируса гриппа. Прививка не вызывает осложнений, поэтому ее могут сделать даже беременные женщины.

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