2018-09-12T15:25:36+03:00
Здоровье

Стартовала прививочная кампания против гриппа в Тверской области

Осень едва окропила землю несильным дождичком, а вирусы уже тут как тут, знать, настало время прививаться
Игорь ДОКУЧАЕВ
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Если вы не простужены, мы сделаем вам прививкуЕсли вы не простужены, мы сделаем вам прививкуФото: Олег УКЛАДОВ
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- На начало сентября привито против гриппа более 34 тысяч взрослых жителей региона, - сообщает пресс-служба регионального правительства. - Вакцинация населения направлена на профилактику сезонной заболеваемости.

В первую очередь прививочной кампанией охвачены работники медицинских и образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сферы, люди старше 60 лет, страдающие хроническими заболеваниями, и призывники.

Прививают вакциной Совигрипп. В конце августа в регион поступило 54 тысячи доз этой вакцины. Причём прививать планируют не только взрослых, но и детей. Школьников будут прививать централизованно, по месту учёбы. Ну а взрослым, если они не работники бюджетной сферы, придётся самостоятельно организовать себе прививку. Она бесплатная, сделать её можно в поликлинике по месту жительства, вакцина уже поступила в учреждения.

Чтобы привиться, нужно обратиться с полисом обязательного медицинского страхования в регистратуру своей поликлиники и получить талончик к терапевту. Терапевт вас осмотрит и, если не найдёт противопоказаний, даст направление на прививку.

Стоит отметить, что прививки нельзя делать простуженным людям, а также тем, у кого хронические болезни находятся в стадии обострения.

Вакцина содержит штаммы вируса гриппа, которые медики ожидают в предстоящем эпидемическом сезоне.

Конечно, прививка не даёт 100% защиты, но врачами доказано, что вакцинация снижает вероятность заболевания и предупреждает развитие тяжелых осложнений и смертельных исходов. Иммунитет формируется в течение 2-3 недель.

Наиболее благоприятным периодом для прививок являются сентябрь и октябрь.

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