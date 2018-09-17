В Твери с большой программой впервые выступит фолк-коллектив "Очелье сороки"
Впервые в Твери! 23 сентября фолк-коллектив "очелье сороки" представит большую сольную программу по случаю выхода нового полноформатного альбома.
Свои выступления музыканты характеризуют так. Слушая нас, гости совершат «музыкальное путешествие в мир архаичных образов, древних тайн и забытых истин».
Немного о самом коллективе.
Вдохновение для своего творчества музыканты находят в традиционной русской культуре, традициях народов Севера, скандинавской мифологии и в русских народных сказках.
Погрузиться в удивительную эпоху помогут редкие этнические музыкальные инструменты, среди которых – тальхарпа, цитра, хакасский бубен, калюка, варган, большие барабаны. Всё это инструментальное разнообразие сопровождается звучанием низкочастотных басовых бурдонов, а главным проводником в таинственный мир древней архаики служит уникальный природный женский вокал солистки Ульяны Шулепиной.
Состав участников:
Павел Боев - тальхарпа(смычковая лира), цитра, семплер
Ульяна Шулепина - вокал, бас тальхарпа(смычковая лира), флейта, варган, хакасский бубен
Александр Брагин – барабаны, перкуссия
Клуб Бигбен
ул. Брагина, 2
Справки по тел. 643-107.
Сбор гостей в 18:00
Стоимость билетов: 400р - предпродажа, 500р - в день концерта.