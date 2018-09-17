В Твери с большой программой впервые выступит фолк-коллектив "Очелье сороки"

17 Сент. 17:34 2018-09-17T17:34:26+03:00

Гости концерта совершат путешествие в мир архаичных образов, древних тайн и забытых истин

Гости концерта совершат путешествие в мир архаичных образов, древних тайн и забытых истин

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Впервые в Твери! 23 сентября фолк-коллектив "очелье сороки" представит большую сольную программу по случаю выхода нового полноформатного альбома.

Свои выступления музыканты характеризуют так. Слушая нас, гости совершат «музыкальное путешествие в мир архаичных образов, древних тайн и забытых истин».

Немного о самом коллективе.

Вдохновение для своего творчества музыканты находят в традиционной русской культуре, традициях народов Севера, скандинавской мифологии и в русских народных сказках.

Погрузиться в удивительную эпоху помогут редкие этнические музыкальные инструменты, среди которых – тальхарпа, цитра, хакасский бубен, калюка, варган, большие барабаны. Всё это инструментальное разнообразие сопровождается звучанием низкочастотных басовых бурдонов, а главным проводником в таинственный мир древней архаики служит уникальный природный женский вокал солистки Ульяны Шулепиной.

Состав участников:

Павел Боев - тальхарпа(смычковая лира), цитра, семплер

Ульяна Шулепина - вокал, бас тальхарпа(смычковая лира), флейта, варган, хакасский бубен

Александр Брагин – барабаны, перкуссия

Клуб Бигбен

ул. Брагина, 2

Справки по тел. 643-107.

Сбор гостей в 18:00

Стоимость билетов: 400р - предпродажа, 500р - в день концерта.