2018-09-15T09:16:32+03:00
Общество

В Твери пройдёт выставка дополнительного образования

Выбираем ребёнку кружок и факультатив
Игорь ДОКУЧАЕВ
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Детей надо развивать всестороннеДетей надо развивать всестороннеФото: Сергей ГАПОН
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Сегодня, 15 сентября в торгово-развлекательном комплексе "Рубин" пройдёт выставка дополнительного образования. Соберутся более 50 организаций: музыкальные и спортивные школы, творческие студии, секции, языковые центры. . На выставке каждый ребенок сможет выбрать себе занятия на весь учебный год, а родители смогут пообщаться с преподавателями и тренерами. Мероприятие будет проходить с 13 до 15 часов.

Напомним, неделю назад, 9 сентября, уже состоялся единый день записи детей в спортивные школы, однако, не везде ещё классы полностью укомплектованы. Ознакомиться со списком спортивных оргагнизаций и творческих кружков и узнать телефоны записи вы можете в нашем ежегодном справочнике.

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