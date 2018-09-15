В Твери пройдёт выставка дополнительного образования

15 Сент. 09:16 2018-09-15T09:16:32+03:00

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Сегодня, 15 сентября в торгово-развлекательном комплексе "Рубин" пройдёт выставка дополнительного образования. Соберутся более 50 организаций: музыкальные и спортивные школы, творческие студии, секции, языковые центры. . На выставке каждый ребенок сможет выбрать себе занятия на весь учебный год, а родители смогут пообщаться с преподавателями и тренерами. Мероприятие будет проходить с 13 до 15 часов.

Напомним, неделю назад, 9 сентября, уже состоялся единый день записи детей в спортивные школы, однако, не везде ещё классы полностью укомплектованы. Ознакомиться со списком спортивных оргагнизаций и творческих кружков и узнать телефоны записи вы можете в нашем ежегодном справочнике.