Выбираем внеклассное занятие для своего ребёнка в Твери

СЕГОДНЯ 15:40 2018-09-06T15:56:39+03:00

Чем бы дитя не тешилось Фото: Ирина ТАРАСОВА

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Учебный год не только для школьных занятий, но и для внеклассных. Пока ещё есть время на раздумья, «Комсомолка» публикует ежегодный справочник по секциям.

А 9 сентября во Дворце спорта «Юбилейный» пройдёт единый день записи в спортивные секции. Запись будет вестись с 10 до 12 часов.

СПОРТ

Спорткомплекс «Юность»

Адрес: Санкт-Петербургское шоссе, 95. Телефон (4822) 55-53-20.

- До 5 лет дети ходят в бассейн бесплатно.

ПЛАТНО

- Секция плавания - с 7 лет. 12 посещений с тренером для ребенка, не умеющего плавать, обойдутся в 3000 рублей.

6 посещений - 2000 рублей.

Одно индивидуальное занятие с тренером - 600 рублей.

Бассейн открывается с 1 сентября. Для похода ребенка в бассейн потребуются плавательная шапочка, купальник/плавки, плавательные очки.

- Акробатика - с 5 лет. 8 посещений - 1000 рублей.

Бассейн «Радуга»

Адрес: проспект Победы, 39а. Телефоны: (4822) 58-74-30, 58-19-51.

ПЛАТНО - Секция плавания - с 6,5 - 7 лет. 12 посещений с тренером для ребенка, не умеющего плавать, обойдутся в 2700 рублей.

12 посещений для ребенка, умеющего плавать, с тренером - 2200 рублей. В бассейн потребуются плавательная шапочка, купальник/плавки, плавательные очки.

Тренажёрный зал - 1000 рублей за 12 посещений.

Фитнес - 1500 рублей за 8 посещений.

Общая физическая подготовка (групповые занятия) - 90 рублей с ребёнка за одно посещение.

Детско-юношеская спортивная школа «Лидер»

Адрес: улица Достоевского, 10. Телефон (4822) 32-11-17.

БЕСПЛАТНО

- Баскетбол. В группах работают 16 тренеров-преподавателей.

- Волейбол. В группах работают девять тренеров-преподавателей.

- Тхэквондо. В группах работают шесть тренеров-преподавателей.

- Бокс. В группах работают три тренера-преподавателя.

- Фехтование. В группах работают три тренера-преподавателя.

- Автоспорт. В группах работают три тренера. Набор в группы с 7 лет.

- Шахматы. В группах работают четыре тренера-преподавателя.

- Шашки. В группах работают пять тренеров-преподавателей.

ПЛАТНО

- Дзюдо - набор с 7 лет. 200 рублей за занятие.

Для подвижных видов спорта нужна удобная одежда, всем остальным юных спортсменов обеспечивают.

Бассейны уже начали работуФото: Андрей КОПАЛОВ

Спортивный комплекс «Пролетарка»

Адрес: Двор Пролетарки, 93. Телефон (4822) 42-93-48

ПЛАТНО

- Секция плавания - с 7 лет. 10 посещений с тренером для ребенка, который не умеет плавать, обойдутся в 2600 рублей. 8 посещений для ребенка, не умеющего плавать, с тренером обойдутся в 2250 рублей.

Абонемент для ребенка, умеющего плавать: 10 посещений - 1800 рублей, 8 посещений -1500 рублей.

Тренажёрный зал.

Месяц 1350 для детей. ???

8 посещений - 1050 рублей.

Бокс.

12 посещений - 1600 рублей.

Школа олимпийского резерва по ледовым видам спорта

Адрес: Краснофлотская набережная, д. 3. Телефоны: (4822) 42-01-90, 42-91-34.

БЕСПЛАТНО

- Шорт-трек - с 9 лет. Всем необходимым юные спортсмены обеспечиваются.

- Конькобежный спорт - с 9 лет.

- Танцы на льду (набор из спортсменов с подготовкой).

- Синхронное катание (набор из спортсменов с подготовкой).

ПЛАТНО

- Фигурное катание - с 4 лет. Стоимость профессиональной секции - 3200 рублей (может быть увеличена в зависимости от программы). Стоимость любительско-оздоровительной секции - 2400 рублей. Отличается щадящим режимом нагрузок.

Дети с 3 лет занимаются на паркете. Ритмика + хореография - 1600 рублей.

Разновозрастная оздоровительная группа (занимается на льду) - 2400 рублей за 8 занятий.

Спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва (СДЮШОР) по хоккею

Адрес: Краснофлотская набережная, д. 3. Телефоны: (4822) 34-44-71, 34-15-42.

- Хоккей - дети с 9 лет.

ПЛАТНО

- Хоккей - с 6 до 9 лет, 2000 рублей в месяц. По итогам обучения в школе лучших девятилетних игроков переведут в бесплатную секцию для подготовки к большому спорту. Для занятий необходимо иметь свои коньки, шлем, наколенники и налокотники. Занятия проводятся в СК «Триумф» в посёлке Химинститута.

СДЮСШОР по видам гребли

Адрес: Борисоглебская пристань (за Центральным стадионом). Телефон (4822) 42-21-75.

БЕСПЛАТНО

- Гребля на байдарках и каноэ - с 10 лет.

- Академическая гребля - с 10 лет.

Парусный спорт и виндсерфинг - с 9 лет. Всем необходимым юных спортсменов обеспечивают. С собой иметь спортивную форму.

Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа (ДЮСАШ)

Адрес: Краснофлотская набережная, д. 3. Телефон (4822) 42-07-92.

БЕСПЛАТНО

- Инклюзивные группы (в которых также могут заниматься дети-инвалиды): лёгкая атлетика, настольный теннис, плавание.

Только для детей-инвалидов - хоккей, гребля на байдарках, лыжные гонки, дзюдо.

Дворец Твоерчества детей и молодёжи

Адрес: проезд Дарвина, 3. Телефоны: (4822) 34-26-42 - отдел физической культуры, спорта и туризма, 34-57-25, 32-03-45.

Для дошкольников ПЛАТНО (от 1000 рублей за 8 посещений). Для школьников секции БЕСПЛАТНО.

Коллектив «Акробатика для дошкольников»

Секция дзюдо.

Секция общей физической подготовки.

Секция художественной гимнастики.

Секция дартс.

Танцевально-акробатический коллектив «Каскад».

Коллектив художественной гимнастики «Вдохновение».

Коллектив черлидинга «Высота».

Подготовительные группы студии «Семицветик».

Подготовительные группы при танцевальной студии «Бродвей».

Школа базовой хореографии.

Студия восточного танца «Амаль».

Танцевальный коллектив «Ритмы радости».

Образцовый театр танца «Романтики».

Студия эстрадного танца «Сияние».

Студия хореографического искусства «Атмосфера».

Танцевальная студия «Бродвей».

Коллектив «Танцевальная мозаика».

Спортивный клуб «Планета»

Адрес: Санкт-Петербургское шоссе, 39. Телефон (4822) 41-51-56.

ПЛАТНО

- Баскетбол для юношей и девушек - с 9 лет. 1000 рублей в месяц.

Вольная борьба для мальчиков - с 9 лет. 1000 рублей в месяц.

Остальные секции по цене от 600 рублей в месяц.

- Футбол для детей всех возрастов.

- Каратэ для детей - с 6 лет.

- Тяжелая атлетика - с 12 лет.

Для занятий нужна удобная спортивная одежда.

Физкультурно-оздоровительный комплекс имени Султана Ахмерова

Адрес: ул. Левитана, 87. Телефон (4822) 51-92-53.

БЕСПЛАТНО (для воспитанников СДЮШОР)

- Баскетбол - с 9 лет.

- Дзюдо - с 6 лет.

- Бокс, кикбоксинг - с 6 лет.

- Самбо - с 6 лет.

- Джиу-джитсу - с 6 лет.

- Каратэ - с 6 лет.

- Настольный теннис - с 10 лет.

- Легкая атлетика - с 10 лет.

ПЛАТНО - тренажерный зал - с 14 лет. Одно посещение стоит 200 рублей. Со скидкой для льготных категорий граждан.

Игровой зал: футбол, волейбол, баскетбол - 1200 час аренды зала.

Начинать физическое развитие никогда не раноФото: Алексей БУЛАТОВ

Ледовый комплекс "Орбита"

Адрес: Санкт-Петербургское шоссе, д. 35, стр. 1. Телефоны: (4822) 39-62-09,

39-62-08.

ПЛАТНО - тренажерный зал - студенты и школьники - 200 рублей. Время не ограничено. Для занятий нужна удобная спортивная одежда.

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Тверь»

(МБУ СШ «Тверь»)

Тверь, улица П. Савельевой, дом 51, корпус 1

Лыжная база: Калининский район, станция Чуприяновка, улица Лесная, дом 1а. Телефоны: (4822) 78-98-69, 38-17-31.

БЕСПЛАТНО

- Лыжные гонки.

- Спортивное ориентирование.

- Тяжелая атлетика.

ПЛАТНО - плавание - по цене абонемента в том бассейне, в который будет ходить группа.

А я хочу творчество развиватьФото: Тимур ХАНОВ

ТВОРЧЕСТВО

Дворец Творечества детей и молодёжи

Адрес: проезд Дарвина, 3. Телефон (4822) 34-26-42.

Для дошкольников ПЛАТНО (от 1000 рублей за 8 посещений). Для школьников секции БЕСПЛАТНО.

Подготовительные группы при музыкальном театре «Амадей».

Подготовительный группы студии «Маленькое чудо».

Музыкальный театр «Амадей».

Театр-студия «Мистерия».

Музыкальный фольклор.

Коллектив «Карамельки».

Вокальный ансамбль «Созвездие».

Фольклорная студия «Русичи».

Детский вокальный ансамбль «Карамель».

Ансамбль народной песни «Забава».

Вокальный ансамбль «Piano».

Коллектив «Ласточки».

Коллектив «В мире музыки».

Коллектив «Музыка для всех».

Коллектив «Веселые нотки».

Подготовительные курсы «Сольфеджио».

Коллектив «Подготовка будущих музыкантов».

Студия авторской песни «Созвучие».

Инструментальный ансамбль «Экспромт».

Эстрадно-духовая студия.

ДК «Металлист»

Тверь, Петербургское шоссе, 39.

Телефон (4822) 55-91-89 (вахта, касса).

ПЛАТНО: от 700 до 1700 рублей в месяц.

Театральная студия «Дебют».

Образцовая изостудия «Семицветик».

Народный ансамбль восточного и индийского танца «Васанта».

Шоу-балет «Диамант».

Школа эстрадного танца «Ди-Студия».

Спортивно-танцевальный клуб «Экспресс».

Образцовый ансамбль танца «Летите, голуби».

Народный ансамбль танца «Славяне».

Хоровая студия «Радуга».

Народная вокально-эстрадная студия «Надежда».

Дворец культуры «Химволокно»

(МБУ ДК «Химволокно»)

Тверь, площадь Гагарина, дом 1. Тел.: (4822) 32-02-27, 35-84-52.

Занятия в творческих коллективах:

БЕСПЛАТНО

«Деревянные ремесла» – студия традиционной резьбы по дереву (от 10 лет).

ПЛАТНО: от 700 рублей за месяц.

- Ансамбль эстрадного пения «Solo way» (с 15 до 20 лет).

- Народный коллектив «Тверской городской клуб авторской песни».

- Народный коллектив вокал-дэнс «Ассорти» (с 10 до 17 лет).

- Народный коллектив детская студия декоративно-прикладного искусства «Колибри» (с 10 до 17 лет).

- Народный коллектив детская студия изобразительного искусства «Зебра» (с 10 до 17 лет).

- Народный коллектив «Шоу-балет «Трэвэл» (с 10 до 17 лет).

- Образцовый ансамбль танца «Шоколад» (12-20 лет).

- Образцовый хореографический коллектив «Живой свет» (с 10 до 17 лет).

Школа «Брэйкинга» (с 14 лет).

Муниципальное бюджетное учреждение Досуговый центр «Мир»

(МБУ ДЦ «Мир»)

Тверь, улица Можайского, дом 63. Телефон (4822) 51-64-69.

Только ПЛАТНО, в месяц от 1300 до 1600 рублей.

- Образцовый ансамбль танца «Каблучок».

- Народный самодеятельный коллектив ансамбль танца «Велия».

- Студия современной хореографии «Дэнс-Бит».

- Образцовая вокальная эстрадная студия «Парус».

- Театральная студия «Кулиска».