Новый сезон на большой сцене Тверского театра драмы откроется праздником
18 сентября, ровно через неделю после открытия малой сцены, Тверской театр драмы распахнёт двери для зрителей на торжественном открытии 273-его театрального сезона на большой сцене. Так начнётся насыщенный событиями театральный сентябрь.
В этот вечер зрителей ждет майская премьера – «Двенадцать стульев», музыкальная комедию по роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова в постановке Александра Павлишина.
Для всех гостей готовят атмосферу яркого начала осени и массу впечатлений и эмоций от начала театрального сезона. Зрителей, тех, кто успел купить билеты, ждет красивая программа. А именно:
- джазовая музыка.
- поздравления от артистов театра.
- торжественное приветствие от руководства театра, которое проведут актёр Тарас Кузьмин и режиссёр Александр Павлишин.
- красочные фотозоны и любимые герои романа «Двенадцать стульев», с которыми можно будет сфотографироваться.
- фокусы.
- розыгрыши.
А еще - много цветов, фотоохота на самого стильного зрителя и не только.
Начало в 18.30.