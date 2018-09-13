2018-09-14T22:28:54+03:00
Звезды

Новый сезон на большой сцене Тверского театра драмы откроется праздником

После красивой программы зрители увидят зажигательную постановку "Двенадцать стульев"
Ирина ТАРАСОВА
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18 сентября, ровно через неделю после открытия малой сцены, Тверской театр драмы распахнёт двери для зрителей на торжественном открытии 273-его театрального сезона на большой сцене. Так начнётся насыщенный событиями театральный сентябрь.

В этот вечер зрителей ждет майская премьера – «Двенадцать стульев», музыкальная комедию по роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова в постановке Александра Павлишина.

Для всех гостей готовят атмосферу яркого начала осени и массу впечатлений и эмоций от начала театрального сезона. Зрителей, тех, кто успел купить билеты, ждет красивая программа. А именно:

- джазовая музыка.

- поздравления от артистов театра.

- торжественное приветствие от руководства театра, которое проведут актёр Тарас Кузьмин и режиссёр Александр Павлишин.

- красочные фотозоны и любимые герои романа «Двенадцать стульев», с которыми можно будет сфотографироваться.

- фокусы.

- розыгрыши.

А еще - много цветов, фотоохота на самого стильного зрителя и не только.

Начало в 18.30.

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