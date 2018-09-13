2018-09-13T11:50:41+03:00
Дом. Семья

Хрюшек в Тверской области опять проняла африканская чума свиней

Заразу нашли в одном из подсобных хозяйств
Игорь ДОКУЧАЕВ
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АЧС снова в Тверской областиАЧС снова в Тверской областиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Вирус АЧС выявлен в патологическом материале от умерших домашних свиней из подсобного хозяйства, в Щербининском сельском поселении Калининского района.

Специалисты Торжокской станции по борьбе с болезнями животных исследовали в лаборатории останки умерших хрюшек и нашли в них вирус африканской чумы свиней.

Это уже третий случай за последние месяцы. Первый был селе в Каблуково, второй – около деревни Нестерово. Все населенные пункты расположены в Калининском районе.

–Специалистами государственной ветеринарной службы региона проводится комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, – сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Тверской области.

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