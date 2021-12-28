Свыше 96 тыс. жителей Тверской области смогут бесплатно пройти углублённую диспансеризацию после коронавируса

По программе повышается объём финансирования на каждого жителя региона. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

28 декабря губернатор Игорь Руденя провёл, скорее всего, последнее заседание областного правительства в этом году. Главным вопросом в повестке стала Территориальная программа госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам в Тверской области на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов.

Если кто не в курсе, в этом документе прописаны объёмы и финансирование лечебных услуг для жителей за счёт областного бюджета и средств обязательного медицинского страхования.

Губернатор - на заседании. Фото: ПТО

Губернатор в начале отметил, что в отрасли здравоохранения региона первоочередные задачи - модернизация поликлиник и подразделений скорой помощи, усиление диспансеризации, снижение смертности и заболеваемости от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, развитие высокотехнологичной медицины.

Игорь Руденя подчеркнул, что в планах увеличить более чем в 2,5 раза количество граждан, проходящих диспансеризацию и профосмотры.

- Важно, что в 2022 году по программе повышается объём финансирования на каждого жителя региона, - уточнил губернатор.

Что примечательно, в программу на 2022 год заложены средства на углубленную диспансеризацию для свыше 96 тыс. жителей региона, переболевших коронавирусом.

Будут увеличены объёмы бесплатных высокотехнологичных операций: с 5599 случаев в 2021-м до 6137 случаев в 2022-м. Как было объявлено на заседании, речь идет о стентировании, лечении онкологии, а также эндоваскулярной тромбэкстракции при остром ишемическом инсульте.

Также в планах увеличить количество бесплатных процедур экстракорпорального оплодотворения в Твери.

В большом зале областного правительства. Фото: ПТО

Новое направление программы - приобретение датчиков измерения уровня глюкозы в крови для детей с сахарным диабетом.

В задачи Территориальной программы включены открытие центра амбулаторной онкологической помощи и второго регионального сосудистого центра на базе Ржевской ЦРБ, оснащение современным медоборудованием сосудистых центров, приобретение линейного ускорителя и аппарата брахиотерапии для областного онкодиспансера, проведение ремонтов в поликлиниках Конаковской, Ржевской, Осташковской и Максатихинской ЦРБ.

Средства программы также будут направлены на обеспечение вылетов санитарной авиации, стимулирующие выплаты для бригад скорой помощи, а также обновление автопарка службы, на реализацию программ «Земский врач» и «Земский фельдшер».

Еще одно новое направление – единовременные выплаты по 1,5 млн рублей выпускникам медицинских вузов, устраивающимся на работу в больницах Тверской области.

СПРАВКА КП

В 2021 году в рамках реализации территориальной программы было закуплено 326 единиц медоборудования, открыто два амбулаторных онкоцентра в Центре иени Аваева в Твери и Вышневолоцкой ЦРБ, отремонтировано 18 учреждений здравоохранения, развернуто более 2500 коек в ковидных госпиталях.

Бесплатными лекарственными препаратами были обеспечены свыше 90 тысяч человек.

Осуществлено 333 вылета санавиации для транспортировки 339 пациентов.