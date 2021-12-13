В Твери заработал сервис экспресс-доставки товаров Самокат

Заказ Самокат доставит за 15 минут.

13 декабря в Твери начал работу федеральный онлайн-ритейлер доставки товаров Самокат. Теперь тверичанам стала доступна услуга очень быстрой доставки продуктов питания и товаров для дома - доставить обещают всего за 15 минут.

ПОЧЕМУ САМОКАТ - ЭТО ТАК БЫСТРО

Курьеры на велосипедах, а их по Твери курсирует сегодня около трёхсот, минуя пробки, развозят заказы из даркстора. Даркстор — это склад в вашем районе города, похожий на магазин: есть полки с товарами и холодильники. Заказ собирают за 2–5 минут, на доставку уходит ещё 5–20. Процессы в дарксторе автоматизированы и высоко технологичны и исключают присутствие на полках склада товаров с истекающим сроком годности. А это значит не только то, что клиент получит свежий продукт в кратчайшие сроки.

В Твери открыто уже около 10 дарксторов, которые позволяют покрыть территорию всего города. Радиус доставки одного даркстора составляет от 0,8 до полутора километров. Всего же в России действует более 850 дарксторов, а курьеры-партнеры Самоката доставляют свыше 300 тысяч заказов ежедневно.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Сделать заказ жители Твери могут через специальное приложение ежедневно с 8:00 до 23:00. Минимальная сумма заказа — 100 рублей. Доставка БЕСПЛАТНАЯ. В дарксторах в ассортименте 2500 различных товаров повседневного спроса: продукты питания, напитки, бытовая химия и пр. Нет лишь сигарет и алкоголя. В линейке продуктов ритейлера всегда присутствуют местные производители. В Твери с Самокатом уже сотрудничают десять тверских фирм. Около трети ассортимента составляют товары собственной торговой марки Самоката. Это качественные и экологичные продукты, товары для дома и косметика.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Игорь Рожков, директор по маркетингу онлайн-ритейлера Самокат:

— Наша цель – изменить отношение жителей городов к рутинным задачам и времени, которое они тратят на покупку еды. Это, прежде всего, экономия времени, которое можно потратить на любимые занятия и общение с близкими людьми.

Виктор Аршинов, Управляющий Тверским отделением ПАО Сбербанк:

(Сервис Самокат входит в экосистему Сбера):

- Развитие экосистемы Сбера в регионах — важный социальный аспект. Это доступ к удобным цифровым сервисам на все случаи жизни. И мы рады, что число таких предложений, которые представлены и работают в Твери, постоянно увеличивается.