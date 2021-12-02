Досуг в Твери со 2 по 8 декабря: Пиршество вокала, мировые мотивы, «Brainstorm», актеры и игрушки

Залы ждут публику. Фото: Тверская филармония

КОНЦЕРТЫ

Его величество вокал

С 1 по 3 декабря 2021 года в Твери пройдет очный этап XII Международного конкурса вокалистов имени народного артиста СССР замечательного баритона Алексея Петровича Иванова (в селе Чижово в Бежецком районе).

Тверская филармония приглашает публику на гала-концерт конкурса 3 декабря в 18:30.

В этом году в Тверь приедут около 20 певцов, отобранных по итогам первого заочного тура. Будут исполняться произведения русских композиторов

Тверская земля принимает конкурс имени Алексея Петровича Иванова уже 20 лет.

Филармония обращает внимание, что все мероприятия конкурса пройдут под девизом «Covid-free zone» - для зрителей и участников конкурса будет обязательным наличие отрицательного ПЦР-теста или qr-кода о пройденной вакцинации.

Стоимость билетов: 500 рублей.

Возрастные ограничения на оба концерта: 6+

Танцы и музыка народов мира

4 декабря в 17:00 филармония приглашает на искрометное представление, в котором сольются танцы и музыка народов мира.

Музыкально-хорегографический праздник обеспечивают Инструментальный квинтет «No Indifference», Лауреат всероссийских и международных конкурсов Юлия Федорова (фламенко), Финалисты всероссийских и международных турниров Кирса Максим и Ангелина Секержицкая (rock'n'roll, bossa nova), Победители всероссийских и международных конкурсов Наталия Чернина и Евгений Гуреев (бальные танцы), Победители Гран-при в международном конкурсе «Созвездие» Дуэт «Горянка» (Валерия Поворова и Надежда Бородина)

Стоимость билетов: от 800 до 1000 рублей.

Возрастные ограничения на оба концерта: 6+

Грядет шторм

6 декабря в 19:00 на сцену ДК «Пролетарка» выйдут музыканты отличной рок-группы «Brainstorm».

Эти латыши под предводительством вокалиста Ренарса Кауперса играют вместе давно. Они творят романтическую музыку. Их песни попадали в европейские хит-парады. Особенно прославилась - «Maybe». Ребята выступали в Праге на разогреве у самих Rolling Stones, записали дуэт с «Би-2» — песню «Скользкие улицы»...

Группа не раз приезжала в Россию, где их любят и ценят.

Цена билета: 1600 - 4300 рублей.

Возрастные ограничения: 6+

СПЕКТАКЛИ

Ламповый театральный вечер

В частном тверском центре современной культуры «Рельсы» готовят театральный вечер. Публику 8 декабря в 19:00 приглашают на ламповый вечер в компании актёров из театра Сатиры и театра Табакова (Москва) – Эдуарда Володина и Влада Окропиридзе.

В программе - произведения как классиков, так и современных поэтов. Монологи популярного современного российского драматурга Евгения Гришковца будут переплетаться в словесный узор со стихами Пушкина, Рыжего, Вознесенского, Лорки и других поэтов. Всё это под аккомпанемент гитары и фортепиано.

Цена билета: 500 рублей. Приобрести его можно на сайте центра.

Возрастные ограничения: 12 +

МАСТЕР-КЛАССЫ

Делаем ёлочные игрушки

Не так долго осталось до Нового года. Скоро будем наряжать ёлки. В связи с этим в Тверском городском музейно-выставочном центре решили преподать мастер-класс по изготовлению оригинальных ёлочных игрушек.

Приходите учиться 5 декабря в 15:00 в лекционный зал.

Необходимо заранее приобрести билеты на сайте выставочного центра.

Цена: 350 рублей.

Возрастные ограничения на оба концерта: 6+