Культурных планов громадье: ремонт театров и ДК, новый музей и арт-пространства

В областном правительстве обсудили культурные перспективы. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

«Верхневолжье - это исторический центр России. И наше стремление стать одним из культурных центров страны обусловлено тем, что история Тверской области связана с именами десятков выдающихся деятелей культуры...» Такими словами 23 ноября открыл заседание правительства региона губернатор Игоря Руденя.

Главным вопросом в повестке стала реализация нацпроекта «Культура». У нас по нему - громадье планов.

Игорь Руденя на заседании. Фото: ПТО

И это понятно - есть, где развернуться. Как отметил губернатор, в регионе расположено много исторически значимых памятников культуры и архитектуры, десятки ДК, театров, музеев и т.д.

Так, на заседании объявлено, что по нацпроекту запланированы ремонты Театра кукол и Театра юного зрителя в Твери, а также Кимрского и Вышневолоцкого театров.

- Нашему театру действительно нужен ремонт, я бы даже сказал реконструкция, - прокомментировал «КП»-Тверь» директор Тверского ТЮЗа Александр Бахарев. - К примеру, назрел вопрос реконструкции малого зала, помещений для хранения реквизита и так далее.

ТЮЗ ждет в первую очередь внутреннего ремонта. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Также на заседании озвучено, что до 2024 года предполагается провести капитальные и текущие ремонты в 125 Домах культуры.

В регионе в соответствие с нацпроектом расширяют сеть виртуальных концертных залов: в этом году созданы две такие площадки - в Кашине и Конаково, далее планируется подключить Нелидовский, Осташковский городские и Весьегонский, Западнодвинский, Сандовский муниципальные округа.

Сейчас в Тверской области действует 23 виртуальных зала в 17 муниципалитетах. Число онлайн-трансляций ежегодно составляет более 50.

Входит в нацпроект и развитие музейных пространств. Обновлены экспозиции и проведены ремонты в Музее Тверского быта, Бежецком краеведческом музее. Запланированы капремонты и техническое оснащение музеев в Оленино, Кесовой Горе, Селижарово, Максатихе и ряде других муниципалитетов.

Кроме того, в 2022 году в Твери должны открыть Музей живописи Валентина Сидорова «На теплой Земле».

Как объявлено на заседании, на стрелке Волги и Тверцы будут развивать культурно-исторический кластер, в который войдут ключевые достопримечательности города.

Кроме того, продолжится работа по созданию в районах модульных библиотек, комплектованию книжных фондов, поддержке молодых дарований, лучших культработников.

Так, с 2022 года запланировано вручение новых премий в сфере изобразительного искусства - имени В.М. Сидорова и имени Е.И. Зверькова.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ярких эвентов станет больше

Губернатор поручил областному министерству культуры внести дополнительные предложения по развитию отрасли и формированию календаря ярких событий культурной жизни Верхневолжья.

Несколько таких событий в 2022 году были перечислены на заседании. Это мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I, 450-летия перенесения мощей святого преподобного Ефрема Новоторжского, 120-летие со дня рождения тенора Сергея Лемешева, ставшие уже традиционными проекты «Фестиваль искусств Юрия Башмета», «Пасхальный фестиваль Валерия Гергиева», театральные обменные гастроли и другие.

А еще регион продолжит участие в федеральной программе «Пушкинская карта», на первом этапе для молодежи свои двери открыли 10 культурных учреждений области.

КСТАТИ

Для содействия в подготовке и реализации в регионе единой, системной госполитики в сфере культуры создается областной совет. В его состав войдут признанные деятели культуры и искусства Верхневолжья.