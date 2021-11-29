Коронавирус в Твери, последние новости на 29 ноября 2021: меняется расписание автобусов, Дарья Клишина вновь в списке самых сексуальных женщин России

Дарья Клишина вновь в числе лучших... красоток.
Последние новости о коронавирусе в Твери на 29 ноября 2021 года.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 87 638 случаев заражения (+373 за сутки).
Выздоровело 75 440 пациентов (+422 за сутки).
На карантине - 10 103 заболевших, (-59).
Умерли 2095 человек (+10).
Прививку сделали 554 269 человек, за последние сутки - 1415.
Данные на 28 ноября 2021 года. Фото: Яндекс
Лидирует в регионе по заболеваемости с начала пандемии Тверь. В областной столице всего зафиксировано 30 847 случаев заражения коронавирусом (+124 заразившихся за сутки).
Также среди лидеров по числу заболевших:
Конаковский район - 6816 (+40),
Ржев - 4892 (+13),
Калининский район - 3987 (+20),
Вышневолоцкий городской округ - 3526 (+12),
Торжок - 2877 (+13),
Кимры - 2568 (+8).
Данные оперштаба на 28 ноября 2021 года.
Уроженка Твери, спортсменка Дарья Клишина вновь вошла в топ-100 самых сексуальных женщин страны по версии журнала «Максим».
В этот раз, по итогам голосования читателей и жюри, Дарья Клишина заняла 77 место. В прошлом году она была на 75 месте.
«Транспорт Верхневолжья» на своей страничке в соцсети сообщил, что с 1 декабря по просьбам пассажиров меняется расписание движения двух автобусов и на одном маршруте вводятся дополнительные укороченные рейсы.