Коронавирус в Твери, последние новости на 29 ноября 2021: меняется расписание автобусов, Дарья Клишина вновь в списке самых сексуальных женщин России

Дарья Клишина вновь в числе лучших... красоток.

Последние новости о коронавирусе в Твери на 29 ноября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 87 638 случаев заражения (+373 за сутки).

Выздоровело 75 440 пациентов (+422 за сутки).

На карантине - 10 103 заболевших, (-59).

Умерли 2095 человек (+10).

Прививку сделали 554 269 человек, за последние сутки - 1415.

Данные на 28 ноября 2021 года. Фото: Яндекс

Лидирует в регионе по заболеваемости с начала пандемии Тверь. В областной столице всего зафиксировано 30 847 случаев заражения коронавирусом (+124 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 6816 (+40),

Ржев - 4892 (+13),

Калининский район - 3987 (+20),

Вышневолоцкий городской округ - 3526 (+12),

Торжок - 2877 (+13),

Кимры - 2568 (+8).

Данные оперштаба на 28 ноября 2021 года.

Уроженка Твери, спортсменка Дарья Клишина вновь вошла в топ-100 самых сексуальных женщин страны по версии журнала «Максим».

В этот раз, по итогам голосования читателей и жюри, Дарья Клишина заняла 77 место. В прошлом году она была на 75 месте.

«Транспорт Верхневолжья» на своей страничке в соцсети сообщил, что с 1 декабря по просьбам пассажиров меняется расписание движения двух автобусов и на одном маршруте вводятся дополнительные укороченные рейсы.

Изменения коснутся маршрутов №№ 52, 117 и 211.