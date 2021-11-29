Налог на имущество физических лиц в 2021 году: как заплатить в Тверской области и что грозит в случае неуплаты

. Фото: Валентин ДРУЖИНИН

До 1 декабря 2021 года все жители Твери и Тверской области, так же как и другие россияне, должны заплатить имущественные налоги за 2020 год – налог на имущество физических лиц, транспортный и земельный налоги.

В Тверской области в 2021 году налоговая направила 700 тысяч сводных налоговых уведомлений. 30% уведомлений направили через сервис “Личный кабинет налогоплательщика”.

В УФНС России по Тверской области посчитали, что жители Верхневолжья до 1 декабря 2021 должны заплатить 2 миллиарда 600 миллионов рублей налогов: 1,4 миллиарда рублей - транспортный налог, 700 миллионов рублей - земельный налог, 500 миллионов рублей - налог на имущество физлиц. В региональный и муниципальные бюджеты уже поступил 1 миллиард 700 миллионов рублей.

Со 2 декабря за каждый день просрочки будут начисляться пени.

Не стоит забывать, что через электронные сервисы можно оплатить налоги не только за себя, но и за своих близких.

- Сегодня законодательство позволяет уплачивать налоги за третьих лиц. Человек может сэкономить время детей, супруги, родителей. Для этого нужно использовать их уникальные идентификаторы начислений, которые есть в налоговых уведомлениях, пояснил на недавнем брифинге журналистам руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Тверской области Александр Белишев.

ВАЖНО

УВЕДОМЛЕНИЕ НЕ ПРИШЛО. ПОЧЕМУ?

- если у плательщика есть льгота, полностью освобождающая его от налога;

- если общая сумма налога меньше 100 рублей;

- если налогоплательщик является пользователем интернет-сервиса ФНС России – личный кабинет налогоплательщика.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ СУММУ НАЛОГА И ОПЛАТИТЬ

Личный кабинет налогоплательщика, сервис «Заплати налоги» и мобильное приложение «Налоги ФЛ» .

Оплатить налоги можно и через мобильные приложения банков: как правило, нужно выбрать раздел «Платежи» - «Бюджетные платежи» - «Налоги» и ввести УИН из налогового уведомления или отсканировать QR-код и произвести оплату. Другой вариант – внести Единый налоговый платеж. Эта сумма зачисляется на соответствующий счет, а зачет платежа по различным видам налогов проводится налоговыми органами самостоятельно. Также налоги можно уплатить наличными с в отделениях банков или на почте.

НА ЗАМЕТКУ

НАЛОГ НЕ НАЧИСЛЕН ИЛИ НАЧИСЛЕН НЕПРАВИЛЬНО

Если вы не получили уведомление об уплате налогов или в уведомлении содержится некорректная информация, вам необходимо обратиться в налоговую инспекцию лично или через дистанционные сервисы.

Обслуживание налогоплательщиков Заволжского района Твери -Межрайонная ИФНС России № 12 по Тверской области, Московского, Пролетарского и Центрального районов – Межрайонная ИФНС России № 10 по Тверской области.

Телефон единого контакт-центра Федеральной налоговой службы России: 8-800-222-22-22.